Thales : va équiper les nouveaux patrouilleurs hauturiers de la Marine nationale

(Boursier.com) — Thales fournira à la Marine nationale pour ses 7 nouveaux patrouilleurs hauturiers une suite de senseurs composée de sonar Bluewatcher, de radar NS50 et d'un système d'identification IFF.

Le premier de ces patrouilleurs entrera en service au cours de l'année 2027.

Les nouveaux patrouilleurs hauturiers de la Marine nationale, dits patrouilleurs hauturiers, remplaceront les patrouilleurs de la classe d'Estienne d'Orves (Aviso A69) et les patrouilleurs de service public de la classe OPV54. Ils seront mis en service en métropole et principalement employés sur le plateau continental, c'est-à-dire jusqu'à 200 mètres de profondeur, et sur le talus continental, jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Particulièrement endurants et polyvalents, ils participeront à l'escorte d'unités stratégiques avec, notamment, l'accompagnement des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins dès la sortie du port en assurant le renseignement et la dissuasion et en agissant en tant qu'éclaireurs. Ils pourront également assurer le contrôle des espaces maritimes au-dessus et en dessous de la surface et la défense maritime des territoires ou encore concourir aux missions d'évacuation de ressortissants.

"Ce nouveau contrat avec la Direction générale de l'armement va permettre à la Marine nationale d'assurer ses missions de soutien à la Force océanique stratégique, de surveiller les approches maritimes de l'hexagone et de contribuer à l'action de l'Etat en mer. Thales mobilise l'ensemble de ses compétences et de ses moyens pour doter la France des meilleurs atouts technologiques", indique Philippe Duhamel, Directeur général adjoint, Systèmes de Mission de Défense, Thales.

Ce contrat établi avec la Direction générale de l'armement (DGA) répond aux exigences de la nouvelle Loi de Programmation Militaire (LPM) sur la période 2024-2030.