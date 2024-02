Thales va équiper l'opérateur ferroviaire suisse BLS

(Boursier.com) — Thales et BLS, une importante compagnie ferroviaire suisse, ont signé un contrat pour moderniser les lignes ferroviaires de BLS. En choisissant Thales pour fournir de nouveaux dispositifs d'enclenchement électroniques, BLS maintient la continuité des services ferroviaires. BLS entend ainsi bénéficier d'un certain nombre de synergies issues des 23 stations que Thales a déjà installées sur leur réseau ferroviaire depuis 2003. Ces synergies incluent la planification, la mise en oeuvre des projets futurs de manière plus efficace, car les collaborateurs sont déjà familiers avec les systèmes.

Pour Thales, ce nouveau projet comprend la fourniture pour les 10 prochaines années de systèmes d'enclenchements électroniques avec signalisation optique. Le système de Thales offre la possibilité de convertir les lignes existantes en système de signalisation embarquée ETCS L2 (European Train Control System Level 2) sans remplacer l'équipement d'enclenchement intérieur. La solution de Thales va permettre à BLS d'améliorer la modernisation de ses lignes ferroviaires. En utilisant l'infrastructure d'enclenchement existante, BLS peut bénéficier d'un système moderne de contrôle des trains sans avoir à installer un matériel complètement nouveau.

En séance, l'action Thales gagne 3,4%, au contact des 137 euros.