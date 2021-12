Thales : va équiper en multimédia les futures flottes Airbus A321XLR et Boeing 787-9 d'American Airlines

(Boursier.com) — Nouveau contrat pour Thales... American Airlines, la plus grande compagnie aérienne du monde, vient en effet de choisir la dernière génération de multimédia de bord AVANT de Thales pour équiper ses nouveaux Airbus A321XLR et Boeing 787-9 qui assureront les vols transcontinentaux et internationaux.

American Airlines sera le premier client à faire voler des appareils avec la nouvelle ligne d'écrans Optiq de Thales, premiers écrans multimédia 4K à dynamique étendue (HDR) du secteur à bénéficier de la technologie QLED de Samsung. Optiq offre la meilleure expérience multimédia aux passagers pendant leur vol, avec une qualité d'image inégalée grâce à plus d'un milliard de couleurs. Le système permet les connexions bluetooth pour que chaque passager puisse connecter ses écouteurs sans fil. Les sièges de la classe Premium bénéficieront d'écrans 17 pouces avec télécommande tactile 5 pouces faisant office de véritable second écran. Les classes Premium Economy et Economy bénéficieront respectivement d'écrans 13,3 pouces et 11,6 pouces.

La solution AVANT sera intégrée au système de connectivité haut débit d'American Airlines, afin de fournir des services numériques et d'assurer le suivi/reporting en temps réel sur le fonctionnement de la solution.

American Airlines a également choisi les solutions de recharge à forte puissance de Thales pour équiper chaque siège, dans toutes les classes, de prises USB de type C 60 watt et de prises AC. Leur conception a été étudiée pour répondre aux besoins actuels et futurs des passagers.