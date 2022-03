Thales va équiper 4 lignes ferroviaires de Kuala Lumpur d'un nouveau centre de contrôle intégré

(Boursier.com) — Prasarana Malaysia Berhad, l'un des principaux opérateurs de transports de Malaisie, charge Thales d'intégrer dans le nouveau centre de contrôle intégré de Kuala Lumpur, les systèmes de supervision et de contrôle des trains SelTrac CBTC et AlTrac ETCS N1, ainsi que les systèmes de gestion du réseau et de secours.

Ce programme permettra à Prasarana Malaysia Berhad de centraliser l'exploitation de toutes ses lignes actuelles - KL Monorail, Kelana Jaya, Ampang et Sri Petaling - dans un seul centre de contrôle intégré. Des solutions de gestion de réseau et de secours seront également intégrées, afin de fluidifier la gestion de bout-en-bout des équipements de signalisation disséminés en différents endroits. Pour les usagers quotidiens du réseau, l'avantage de cette exploitation intégrée du réseau est une capacité de réaction rapide en cas de panne ou d'incident perturbant le service. Le nouveau centre de contrôle sera situé à Taman Ikan Emas.

Le programme prévoit également de modifier les 3 centres de contrôle opérationnels actuels pour les transformer en centres de secours et assurer ainsi un niveau élevé de redondance opérationnelle et de disponibilité des systèmes.

Des ingénieurs de Thales Malaysia Sdn Bhd piloteront et gèreront le programme, en intégrant des solutions développées par des équipes Thales du Canada, du Portugal et de Singapour. Pour la première fois que Thales fera appel à un large ensemble de jeunes diplômés dans le cadre du programme "Protégé" du gouvernement malaisien, programme qui vise à former des jeunes et à les intégrer dans des projets concrets afin de faciliter leur insertion sur le marché du travail.

La livraison de l'ensemble est prévue d'ici avril 2023.