Thales : va embarquer sur les A350 de Sichuan Airlines

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sichuan Airlines choisit le système de divertissement à bord (IFE) CORE de Thales pour équiper sa future flotte d'Airbus A350. Les nouveaux A350 de Sichuan Airlines disposeront de deux classes passagers équipées d'écrans 17 pouces (Classe Affaires) et 12 pouces (Classe Economique). Ces systèmes offriront l'interface utilisateur Select, avec les technologies les plus récentes pour assurer l'expérience utilisateur la plus intuitive, permettant ainsi de valoriser la marque de la compagnie chinoise. Les passagers bénéficieront pendant leur voyage des toutes dernières applications et d'un large choix de programmes de divertissement, avec sériesTV, films, musique et jeux divers.

L'IFE CORE, basé sur la solution expérimentée AVANT développée par Thales, permet à Sichuan Airlines de bénéficier d'une configuration simplifiée, avec un coût total de possession compétitif, incluant les services support de Thales. Le choix de ce système vient renforcer le partenariat déjà établi avec Sichuan Airlines. Le groupe français est en effet le partenaire privilégié de Sichuan pour l'avionique, avec notamment ses systèmes de gestion du vol (FMS) qui équipent ses A320/A330, ajoutés à des services de support client.

L'entrée en service des nouveaux appareils est prévue au 4e trimestre 2021.