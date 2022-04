Thales : va déployer une station radar de contrôle du trafic aérien dans le désert d'Atacama

(Boursier.com) — Thales va déployer la première station radar de contrôle du trafic aérien au monde entièrement alimentée par l'énergie solaire, à Calama, au Chili. Le leader mondial des hautes technologies va révolutionner la surveillance et la sécurité du trafic aérien chilien puisque sa station radar fonctionnera à 100% à l'énergie solaire. Prévu pour être installé à Calama, dans le désert d'Atacama, ce système radar est le premier du genre... Il exploitera 330 panneaux solaires et tirera pleinement partie du fort ensoleillement de la région.

Mise au point par Thales pour la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), l'autorité de l'aviation civile chilienne, cette station radar solaire se compose d'un radar primaire avancé Star NG et d'un radar secondaire RSM. Combinés, ces deux radars répondent à tous les besoins opérationnels du contrôle du trafic aérien (ATC) aussi bien civils que militaires et détectent les cibles mouvantes lentes et rapides comme les hélicoptères, les avions commerciaux ou les jets. L'innovation vient à la fois des panneaux solaires, qui fournissent de l'énergie alternative pour le bon fonctionnement de la station radar, et intègre également un système de gestion de l'énergie permettant de répartir les flux d'énergies vers d'autres sites de la DGAC. Le recours à une technologie de batterie avancée et à des générateurs de secours sécurise les opérations de la station radar, prévenant ainsi les pannes électriques ou toute pénurie d'alimentation.