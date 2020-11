Thales : va déployer une infrastructure de surveillance et de communication de drones dans le Dakota du Nord

Crédit photo © Photopointcom ©THALES

(Boursier.com) — Thales collabore avec l'Etat du Dakota du Nord pour y permettre l'exploitation de drones au-delà de la ligne d'horizon. Thales vient ainsi de mener à bien la revue de conception préliminaire sur le site clé de Vantis (situé à Grand Sky, près de Grand Forks, Dakota du Nord, Etats-Unis). Le Groupe combinera des services de surveillance, de communication et de gestion du trafic basée dans le cloud au sein d'une solution inédite de type système de systèmes axée sur la sécurité. Un réseau de capteurs et de communications appuiera les opérations mission et réseau.

Thales intégrera l'infrastructure nouvelle et l'infrastructure existante au sein d'une plateforme Saas (software as a service) de gestion du trafic basée dans le cloud, qui soutiendra les utilisateurs au centre de mission et de gestion opérationnelle de Vantis.

La plateforme Thales TopSky de gestion du trafic de drones est une plateforme inédite qui associe des technologies éprouvées de contrôle du trafic aérien et des données nationales, régionales et locales pour faciliter l'appréciation des situations en temps réel. Ce système servira aux usages publics mais aussi commerciaux, en particulier en vue de services de livraison ou d'inspection.

Le marché des drones civils présente un potentiel commercial considérable pour Thales pour qui, les drones devraient intégrer l'espace aérien par millions au cours des 20 prochaines années . On passerait ainsi de quelques dizaines de milliers d'objets volants à plusieurs millions. L'écosystème aéronautique s'en trouvera complexifié, ce qui posera de nouveaux défis en matière de sécurité. Les autorités civiles renforceront par conséquent leurs exigences pour l'immatriculation et l'identification des drones. De nouveaux cadres juridiques régiront la manière dont les opérateurs préparent leurs missions, reçoivent les autorisations de vol et assurent l'identification et le suivi sécurisés des drones , explique Thales.

Thales s'emploie activement à résoudre les défis opérationnels et techniques posés par l'intégration des drones au système aéronautique mondial. Le Groupe façonne le secteur des drones de demain en menant auprès d'autorités locales, régionales et nationales comme l'Etat de New York, l'US Air Force, la FAA (Etats-Unis), la CAAS (Singapour) et la DSNA (France), des projets visant à résoudre les problématiques rencontrées par ces nouveaux utilisateurs de l'espace aérien.