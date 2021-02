Thales : va décupler les capacités de communication sécurisées des armées françaises

Crédit photo © Photopointcom/Thales

(Boursier.com) — Thales a été choisi par la Direction générale de l'armement (DGA) pour livrer une 2e partie du segment sol du système de communication par satellite SYRACUSE IV au profit des Armées Françaises après avoir été sélectionné pour les satellites en 2015 et pour la première partie du segment sol en 2019. L'intégrateur de systèmes satellitaires militaires va ainsi livrer près de 200 nouvelles stations sol et le système de gestion de bout en bout qui assurera une complète interopérabilité inter-armées.

Les armées françaises des trois milieux (terre, air et mer) bénéficieront de capacités de communication interopérables fortement accrues en termes de débit, de disponibilité, de résistance aux menaces et de connectivité de bout-en-bout.

Décupler les capacités de communication sécurisées

Les télécommunications militaires par satellite sont au coeur de la bataille pour l'indépendance stratégique dans tous les domaines d'intervention militaires. A ce titre, le maintien de la connectivité est crucial pour les échanges d'information de tous types entre le commandement et l'ensemble des forces armées déployées en missions y compris en coalition. Aussi, ce jalon structurant du programme permettra de renforcer le segment sol sur tous les théâtres d'opération pour les trois milieux.

La solution livrée par Thales sera décisive pour l'atteinte des rendez-vous associés aux programmes terrestres, navals et aéronautiques tels que SCORPION, FREMM, FDI, BARRACUDA, Porte-avions ou encore Rafale. Elle vise à décupler les capacités de communication sécurisées des véhicules de combat en mouvement, bâtiments de surface, sous-marins, et désormais aussi les aéronefs. La technologie Thales assure l'itinérance des communications dans les deux bandes de fréquence X et Ka, et en exploitant pleinement le potentiel multi spots de la technologie HTS (High Throughput Satellite).

Toutes les stations du système bénéficieront de manière optimale des capacités souveraines de la constellation Syracuse IV. Leur totale interconnexion via de nouvelles stations d'ancrage permettra de démultiplier les débits en assurant une coopération interarmées sur les théâtres d'opérations et avec les centres de commandements. Elles pourront également utiliser des ressources satellites tierces selon leur zone de déploiement, sans altérer la sécurisation de leurs échanges.

Thales Alenia Space, en participant à la réalisation de ce contrat, assurera la mise à hauteur de la mission sur la constellation Syracuse ainsi que la maîtrise des capacités d'ancrage de l'opérateur DIRISI (Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information). Thales Alenia Space est également mandataire du contrat notifié par la DGA fin 2015 visant à fournir le segment spatial constitué des satellites Syracuse 4A et 4B et de leur segment sol de contrôle et de mission.