Thales va concevoir un système de défense aérienne pour l'Ukraine

(Boursier.com) — Ce mercredi 1er février 2023, Sébastien Lecornu (ministre des Armées) et Oleksiy Reznikov (ministre de la Défense ukrainien) se sont rendus sur le site de Thales à Limours en Essonne, pour signer un contrat portant sur la livraison d'un système de défense aérienne complet de courte portée pour protéger l'Ukraine, incluant notamment un radar Ground Master 200.

A Limours, les deux ministres ont notamment visité la chaîne de conception, de production et de soutien des radars militaires de Thales. Le site de Thales à Limours est aujourd'hui reconnu comme étant le plus grand centre d'expertise dans le domaine de la défense aérienne en Europe.

Thales possède une expertise de long terme sur l'ensemble de la défense aérienne, de la lutte anti-drones jusqu'aux systèmes antibalistiques : radars de surface et aéroportés, centres de commandement, communications et terminaux associés, et différents types d'effecteurs. Parmi les radars de surface, la famille Ground Masters dont le GM200 permet de faire face aux menaces auxquelles l'Ukraine est confrontée : drones, ou menaces de longue portée tels que les missiles de croisière, les hélicoptères et les avions de chasse. Ces technologies protègent de tous types de menaces, sur la totalité de l'espace aérien. Elles couvrent toute la chaîne de décision, de la détection, à l'identification jusqu'à la neutralisation.