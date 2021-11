Thales va acquérir l'activité Simulation & Entraînement de RUAG International

(Boursier.com) — Thales et RUAG International annoncent l'engagement de négociations exclusives concernant l'acquisition de l'activité Simulation & Entraînement de RUAG International (RUAG S&T). Cette activité conçoit et fournit des capacités de formation aux forces armées et aux opérateurs d'hélicoptères civils et gouvernementaux partout dans le monde. Thales T&S intervient également comme partenaire industriel du développement de grands systèmes de systèmes pour les programmes de défense. Ses 1.000 collaborateurs sont basés sur plusieurs sites industriels en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie, mais aussi au sein de joints ventures et de centres d'entraînement implantés aux Etats-Unis, au Moyen-Orient et en Europe.

L'activité Simulation & Entraînement de RUAG International (RUAG S&T) développe des technologies d'entraînement sophistiquées, destinées aux forces terrestres. Avec à son actif de solides références en matière de services, elle bénéficie d'une excellente réputation basée sur des décennies d'investissements dans les produits et les technologies, ainsi que sur des contrats à long terme, dont plusieurs en cours avec ArmaSuisse et d'autres clients majeurs. L'activité, qui emploie plus de 500 personnes dans 4 pays, devrait générer en 2021 un chiffre d'affaires de 100 millions de francs suisses (86 millions d'euros).

L'implantation mondiale de RUAG S&T est complémentaire de celle de Thales T&S, avec des activités en Suisse, en France, en Allemagne et aux EAU, venant renforcer la présence internationale de Thales dans ces marchés. RUAG International et Thales misent sur la complémentarité de leurs références respectives, d'entrainement en environnement synthétique pour Thales, et de formation en conditions réelles pour RUAG International. Ces deux activités combinées permettront d'accélérer le déploiement de la prochaine génération de solutions hybrides englobant les trois dimensions de l'entraînement : réel, virtuel et constructif. La nouvelle entité permettra à Thales d'accompagner la digitalisation des entraînements des forces armées.

La nouvelle structure disposera d'un portefeuille de produits extrêmement performant à proposer aux clients du monde entier. Elle a également pour ambition d'élargir son offre de services afin de contribuer à la préparation des forces et au développement de nouveaux concepts opérationnels. L'enjeu est notamment de sécuriser la continuité des services d'entraînement opérés pour ArmaSuisse afin d'assurer la préparation de l'armée suisse.

Les organisations syndicales de Thales et de RUAG International seront consultées sur le projet.

La transaction devrait être finalisée courant 2022, à l'issue de la procédure d'autorisation réglementaire.