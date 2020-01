Thales : une technologie Gemalto pour améliorer la reconnaissance biométrique

(Boursier.com) — Thales, leader mondial de la sécurité numérique, utilise des actifs innovants de l'industrie aérospatiale pour booster les performances de son système de correspondance biométrique (Biometric Matching System) tout en réduisant l'impact environnemental.

Une technologie efficiente

Le BMS est au coeur des systèmes d'identification numérique des gouvernements. L'interopérabilité entre le BMS et le système de gestion des frontières nécessite le traitement de centaines de millions de données biométriques en 1 à 2 secondes. Pour effectuer un traitement de données de cette envergure, Gemalto, société du groupe Thales, applique la technologie commerciale FPGA (Field-Programmable Gate Array). Cette technologie est conçue à l'origine pour les applications à latence ultra faible dans les environnements de calcul à haute performance (High Performance Computing) tels que les secteurs financier et scientifique. Cette solution évolutive est compatible avec n'importe quel serveur et cloud.

Diminution de l'impact environnemental

Plus concrètement Gemalto utilise ces cartes FPGA pour traiter des centaines de millions de modèles d'empreintes digitales biométriques, qui sont des signatures numériques créées à partir d'images d'empreintes digitales. Cette solution permet également un traitement beaucoup plus rapide des données et une plus grande précision de correspondance, tout en limitant les coûts d'infrastructure et en réduisant les émissions de carbone. Elle nécessite en effet 50% de serveurs et d'énergie en moins.

Optimisation du travail des agences gouvernementales

Le système automatisé d'identification d'empreintes digitales (AFIS) et le système d'identification biométrique automatisé (ABIS) de Gemalto sont des solutions évolutives et personnalisables, offrant une gamme de fonctionnalités pour le traitement, l'édition, la recherche, la récupération et le stockage d'empreintes digitales, d'empreintes palmaires, d'images faciales et d'iris et de toute autre information biographique. La solution ABIS de Gemalto facilite le travail des agences gouvernementales grâce à l'usage de solutions multi-biométriques complexes, offrant une précision et une vitesse d'exécution remarquables.