Thales : une commande de 100 M$ avec l'armée américaine

(Boursier.com) — Thales annonce sa 5e commande avec l'US Army pour le programme Leader Radio, pour un montant estimé à 100 millions de dollars. Il souligne pour Thales un nouveau succès dans le cadre de ce programme dans le domaine des radios militaires portables et compactes (Handheld, Manpack, and Small Form Fit - HMS).

Les attributions finales ont été actées au mois de septembre, dans le cadre de l'initiative de sous-traitance FRP-2 et des contrats concurrentiels existants de type IDIQ à livraison et quantité indéfinies (Indefinite Delivery, Indefinite Quantity). Pour Thales, ce nouveau contrat représente plus de 4.000 systèmes radio bicanal AN/PRC-148D IMBITR (Improved Multi-Band Inter/ Intra Team Radio), et porte à plus de 14 000 le nombre total de radios IMBITR commandées par l'U.S. Army.

"Ce contrat démontre une nouvelle fois l'aptitude de Thales à fournir des capacités critiques pour les missions de l'US Army en termes de réseaux tactiques intégrés (ITN)", commente la direction du groupe français.

Composante critique de la stratégie des forces armées US en matière de réseaux, le système IMBITR étend les capacités tactiques et permet aux combattants de disposer d'une flexibilité accrue lors d'opérations multi-domaines. En partenariat avec l'US Army, Thales fournit la forme d'ondes WREN-TSM mobile ad-hoc la plus récente (MANET) ainsi que des capacités en bande étroite tout aussi critiques pour les communications LoS et au-delà de la portée optique. L'ensemble de ces capacités permet la mise en réseau de liaisons voix, données et vidéo simultanées et sécurisées, améliorant l'appréciation de la situation et la prise de décision en temps réel. Le système radio AN/PRC-148D IMBITR de Thales est le premier système portable à embarquer la forme d'ondes WREN-TSM (Warrior Robust Enhanced Network) - une forme d'ondes de type 1, robuste, fiable et évolutive, capable de mettre en oeuvre plus de 800 noeuds et d'opérer dans des environnements RF saturés.