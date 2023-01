Thales : une année 2023 sur la défensive ?

(Boursier.com) — Thales reperd 0,7% à 119 euros ce mardi, alors que le broker Jefferies est repassé d'acheter à 'conserver' sur le groupe aéronautique. JP Morgan avait déjà abaissé sa recommandation à "neutre", contre "surpondérer", auparavant fin 2022... Après une année portée par le retour de la guerre en Europe, 2023 pourrait être plus discutée en Bourse dans le secteur de l'armement.

Le management du groupe anticipe toutefois une croissance organique de son chiffre d'affaires "dans le haut de la fourchette" fixée en juillet dernier, comprise entre 17,2 et 17,6 milliards d'euros. "Malgré un contexte marqué par les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et la situation géopolitique, le groupe conserve un rythme de croissance du chiffre d'affaires soutenu, tiré tout particulièrement par la dynamique des activités d'identité et de sécurité numériques (DIS, ex-Gemalto)", a indiqué Patrice Caine, PDG de Thales.

Fin 2022, le groupe avait par ailleurs expliqué qu'il faisait encore face à plusieurs obstacles comme les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, le manque d'effectifs, l'inflation et les retombées sur ses activités de l'invasion russe de l'Ukraine - estimées à 100 millions d'euros...