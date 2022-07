Thales : une acquisition aux Pays-Bas pour 100 ME dans la gestion des identités

(Boursier.com) — Thales annonce la signature d'un accord pour acquérir OneWelcome, un leader européen sur un marché en forte croissance, celui de la gestion des identités et des accès clients - pour un montant total de 100 millions d'euros.

"Les solides capacités de gestion du cycle de vie de l'identité numérique de OneWelcome viendront compléter les services d'identité et d'accès existants de Thales (inscription en ligne, émission et gestion sécurisées d'identifiants etc.) afin d'offrir une plateforme de gestion d'identités la plus complète du marché", se félicite l'acquéreur.

Basée aux Pays-Bas, OneWelcome fournit une plateforme de gestion d'identités et d'accès pour les clients d'industries hautement réglementées, leur permettant de connecter en toute sécurité leurs clients et partenaires commerciaux à leurs services en ligne. Actuellement, OneWelcome protège des dizaines de millions d'identités européennes pour des clients phares comme Malakoff Humanis, PostNL et la Banque Centrale Européenne. Thales prévoit d'étendre à l'international cette expertise régionale, pour répondre au besoin mondial d'une meilleure gestion de l'identité et de la confidentialité des données en ligne.

OneWelcome connaît une croissance forte de plus de 30 % d'une année sur l'autre.