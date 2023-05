Thales : un simulateur de vol pour H225 au centre de formation China Sky-Wings de Shanghai

(Boursier.com) — Thales et Simaero ont signé un contrat qui va permettre aux équipes techniques de Simaero de relocaliser un simulateur Full Flight Reality H Niveau D pour hélicoptères H225 au centre de formation China Sky-Wings à Shanghai. Le Reality H de Thales est l'un des simulateurs pour hélicoptères commerciaux les plus avancés dans le monde.

Outre l'amélioration globale de la sécurité, la formation et la simulation permettent d'accroître la disponibilité des flottes, de réduire les coûts et de diminuer les émissions carbonées. Avec ce nouveau simulateur Reality H pour hélicoptère H225, les pilotes chinois vont bénéficier localement du plus haut niveau de formation, mettant en oeuvre dans un environnement virtuel immersif les scénarios les plus exigeants en termes de mission, avec un large éventail de conditions météorologiques.

Le simulateur Reality H de Thales a été conçu pour répondre aux besoins des opérateurs d'hélicoptères, en maximisant les capacités de formation et la disponibilité, et en offrant une grande facilité d'installation, d'exploitation et de maintenance. Certifié au plus haut niveau (Niveau D) par les autorités internationales, Reality H est opérationnel depuis plus de 7 ans sur les 5 continents. Conçu et développé par Thales, ce simulateur sera le deuxième à être opéré en Chine, après le simulateur Full Flight EC135T2 Niveau D, actuellement basé chez HAITE.

Rappelons que Simaero déploie ses activités en Chine depuis 2021, avec de multiples projets d'ingénierie destinés à des clients chinois, dont l'école d'aviation China Sky-Wings, qui a déjà accordé sa confiance à Simaero en 2022 pour relocaliser un simulateur Full Flight.