Thales : un renfort de poids

(Boursier.com) — Pendant que le CAC40 perd plus de 2% ce lundi, Thales avance de 1,6% à 113,2 euros. Outre l'annonce de l'accord avec le gouvernement australien à la suite de la rupture unilatérale en septembre dernier d'un contrat portant sur la livraison de 12 sous-marins français, Thalès est soutenu par une note de Goldman Sachs qui a repris le suivi de la valeur avec un avis 'achat' et un objectif de 146 euros.

La très influente banque d'affaires américaine anticipe une période de dépenses de Défense en Europe sans précédent depuis les années 1980, ce qui devrait stimuler les actions du secteur. Le courtier explique que les valorisations actuelles bénéficient de l'expansion des budgets de Défense tandis que les grands gagnants à court terme seront ceux exposés à des produits à cycle plus court comme les missiles, les munitions, l'artillerie terrestre et les véhicules terrestres. Rheinmetall et Thales sont les deux premiers choix de GS en raison de leur exposition produit et géographique favorable qui devrait doper la croissance de leur chiffre d'affaires, soutenir leurs marges en expansion et permettre une forte génération de trésorerie.