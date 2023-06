Thales : un partenariat privilégié avec Mastercard

(Boursier.com) — Thales et Mastercard ont signé un protocole d'accord confirmant leur coopération internationale dans les activités de billettique et de paiement liées à la mobilité. Ce partenariat reflète l'engagement mutuel pris par Thales et Mastercard d'étudier ensemble les différentes opportunités qui se présentent sur ce marché.

Thales et Mastercard s'appuieront l'un sur l'autre en tant que partenaires de confiance. Le cadre de ce partenariat établit une relation privilégiée avec Mastercard, afin de favoriser l'adoption de la mobilité publique et d'offrir des technologies de pointe et des solutions intégrées de billettique et de paiement aux autorités et opérateurs de transport partout dans le monde.

Dans un délai de 5 ans, cette mise en commun de l'expertise de Thales et de Mastercard débouchera sur de nouvelles technologies qui doivent définir l'avenir de la mobilité numérique et renforceront leur position de leaders sur ce marché.