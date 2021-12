Thales : un partenariat pour optimiser les systèmes critiques le processeur quantique de Pasqal

(Boursier.com) — Thales , Pasqal, la région Ile-de-France et Genci annoncent un nouveau partenariat, d'une durée de 2 ans, visant à élaborer de nouvelles méthodes pour optimiser les processus de planification et d'ordonnancement des systèmes critiques grâce à l'utilisation du processeur quantique de Pasqal.

La planification (choix des politiques et procédures adaptées à la réalisation d'une mission ou d'un projet) et l'ordonnancement (conversion des plans d'action du projet en un échéancier opérationnel) sont des étapes-clés dans de nombreuses applications critiques : logistique, contrôle du trafic aérien, automatisation industrielle, affectation des ressources ou encore aide à la reprise d'activité après un sinistre. La complexité des calculs et les temps de traitement explosent lorsque la dimension du problème augmente (nombre d'évènements, de ressources ou de contraintes). En d'autres termes, le principal challenge est de pouvoir s'adapter au changement d'échelle. L'informatique quantique pourrait changer la donne. Le projet a pour but de démontrer comment l'approche quantique, en offrant ce potentiel de changement d'échelle, est capable d'apporter une réponse à ce type de problème, que Thales expérimente dans ses divers domaines d'expertise.

S'appuyant sur une plateforme de plus de 100 qubits, qui offre une connectivité et des performances très élevées, les processeurs quantiques de Pasqal sont capables de résoudre des problèmes de grande envergure que les systèmes de calcul classiques ne peuvent absolument pas traiter. Ce projet reçoit le soutien du programme PAck Quantique (PAQ), initiative lancée en 2020 par la région Île-de-France, Genci et Le Lab Quantique dans l'optique d'accélérer le développement de l'industrie quantique en région parisienne et de créer des synergies entre les grands groupes industriels et les startups.

S'étalant sur trois ans, ce programme devrait renforcer le leadership de la région francilienne, et plus largement celui de la France, dans le domaine quantique à l'échelle européenne, ainsi qu'améliorer la compétitivité des entreprises locales à l'international. Autre objectif du programme : promouvoir le dynamisme et l'attractivité de la région Île-de-France pour y attirer de nouvelles entreprises.

"Avec Pasqal, nous allons pouvoir travailler sur la conception et la résolution des problèmes d'optimisation liés à des cas d'usage réels, d'une importance stratégique pour nos clients, comme par exemple l'optimisation du trafic aérien ou encore l'élaboration du calendrier des missions spatiales." Bernhard Quendt, SVP Directeur Technique de Thales. Georges-Olivier Reymond, directeur général de Pasqal ajoute : "Les techniques que nous développerons dans le cadre de cette collaboration serviront dans de nombreux domaines dans lesquels travaille Thales. Pour Pasqal, créer de la valeur pour l'utilisateur final est une priorité : nous continuons à pousser notre technologie, tant au niveau matériel que logiciel, pour répondre au mieux aux besoins de nos partenaires et lever les obstacles qui les freinent. Avec nos partenaires - Thales, GENCI et la région Île-de-France - nous travaillons main dans la main afin de construire dans la région une industrie quantique de pointe".