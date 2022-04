Thales : un partenariat avec TheGreenBow pour des communications à haut niveau de sécurité

(Boursier.com) — Thales et TheGreenBow s'associent pour proposer une solution de chiffrement de communications réseaux de haut niveau de sécurité. Le partenariat propose une offre de communication cybersécurisée qualifiée par l'ANSSI pour les OIV et les acteurs du secteur de la défense. Cette solution intègre la gamme chiffreur Thales Gateways IPsec Mistral et le client VPN Windows Enterprise TheGreenBow.

Le partenariat porte sur le client VPN Windows Enterprise TheGreenBow qui intègre la gamme chiffreur Thales Gateways IPsec Mistral. Ce dispositif protège les Systèmes d'Information (SI) des organisations civiles ou de défense grâce à une dernière version qualifiée par l'ANSSI. Solution composée de chiffreurs d'infrastructure à très haut débit avec un client VPN disposant d'un visa de sécurité, Mistral protège également l'accès au SI pour les collaborateurs de ces entités en mobilité ou en télétravail. A ce jour, Mistral est le seul produit apte à protéger des SI au niveau "Diffusion Restreinte" en Europe ou "NATO", conformément aux recommandations de sécurité de l'ANSSI relatives à IPsec. Il répond ainsi aux évolutions du domaine et à l'état de l'art de la sécurité tout en assurant un très haut niveau de performance et de qualité de service sur les réseaux des entreprises. Cette nouvelle solution répond tout particulièrement au besoin de sécurisation de l'accès au SI des Organismes d'Importance Vitale (OIV), des collectivités locales ou encore des organismes de santé (hôpitaux, cliniques, etc.). Elle assure la sécurité des données des entreprises de bout en bout, depuis le poste à distance jusqu'au SI de l'entreprise : de la transmission satellite jusqu'au très haut débit 10 Gbps temps réel dans des data centers.

Les passerelles Mistral DR de Thales bénéficient de l'expertise de Thales dans le domaine du chiffrement réseau mais aussi dans les grands déploiements et les migrations de réseaux critiques. Elles couvrent l'ensemble des plateformes des utilisateurs nomades ou en télétravail grâce au client VPN TheGreenBow. Ce dernier propose ainsi une solution intégrée souveraine pour l'accès à ces réseaux sensibles depuis tout type de terminal. Ce partenariat offre une réponse au besoin grandissant d'interconnexion maîtrisée et à distance aux SI sensibles.