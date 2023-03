Thalès : un nouveau hub de défense à Singapour

(Boursier.com) — Thalès et la DSTA (Defence Science and Technology Agency) de Singapour, ont signé ce jour un accord cadre visant à améliorer l'efficacité et la mise en oeuvre des contrats de service à long terme. Thales annonce également le lancement d'un nouveau hub de défense offrant l'expertise requise en termes de capacités numériques et d'ingénierie, avec pour objectif d'optimiser les performances opérationnelles et la maintenance, de maximiser la disponibilité des équipements et des systèmes et de faciliter leur modernisation tout au long de leur cycle de vie..