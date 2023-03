Thales : un dossier pas si défensif ?

(Boursier.com) — Thales prend 1% à 133,50 euros ce mercredi, alors que Berenberg a ajusté la mire sur le groupe aéronautique de 157 à 160 euros en restant à l'achat. Thales bénéficie des tendances macroéconomiques favorables en termes de géographie et de portefeuille, mais le consensus semble le valoriser plus efficacement que pour BAE ou Dassault, estimait de son côté la banque suisse UBS. Notons que le groupe vient de signer un contrat portant sur la livraison d'un système de défense aérienne complet de courte portée pour protéger l'Ukraine, incluant notamment un radar Ground Master 200.

Thales possède une expertise de long terme sur l'ensemble de la défense aérienne, de la lutte anti-drones jusqu'aux systèmes antibalistiques : radars de surface et aéroportés, centres de commandement, communications et terminaux associés, et différents types d'effecteurs. Parmi les radars de surface, la famille Ground Masters dont le GM200 permet de faire face aux menaces auxquelles l'Ukraine est confrontée : drones, ou menaces de longue portée tels que les missiles de croisière, les hélicoptères et les avions de chasse. Ces technologies protègent de tous types de menaces, sur la totalité de l'espace aérien. Elles couvrent toute la chaîne de décision, de la détection, à l'identification jusqu'à la neutralisation...