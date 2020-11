Thales : un contrat de lutte lutte anti-mines avec la Royal Navy et la Marine nationale

Crédit photo © Photopointcom ©THALES

(Boursier.com) — La France et le Royaume-Uni ont marqué le 10e anniversaire des traités de Lancaster House en signant un contrat conjoint portant sur le lancement de la Phase 2 (production) du programme MMCM (système de lutte anti-mines sous-marine), soit 8 systèmes autonomes de déminage (4 pour la France et 4 pour le Royaume-Uni). La Phase 1 lancée en 2015 concernait la démonstration et la qualification de la technologie. Avec ce contrat, les marines françaises et britanniques s'équipent du premier système de systèmes entièrement intégré de lutte anti-mines. Le système a fait l'objet d'essais et de démonstrations en mer sur les côtes françaises et britanniques selon des scénarios opérationnels réels.

Avec ses principaux partenaires (ECA Group, L3Harris et Saab), Thales assurera la livraison des systèmes aux deux forces navales à partir de 2022.

Première étape du renouvellement du concept opérationnel de lutte contre les mines en France et au Royaume-Uni, le programme MMCM vise à remplacer les chasseurs de mines traditionnels par des drones. Il s'agit d'un véritable saut capacitaire, en termes de performances et de productivité, qui permet en outre de sécuriser la vie des forces armées. Il conforte le positionnement de la Marine nationale française et de la Royal Navy en tant que leaders mondiaux de la guerre des mines et des drones navals.

Les sous-systèmes développés pour le programme par Thales et ses partenaires incluent des drones de surface (USV) pour transporter et connecter les solutions, et un sonar de toute dernière génération (SAMDIS) offrant une capacité multi-vues en une seule passe (Single Path Multi View) pour la détection et la classification des menaces. Le sonar SAMDIS peut s'intégrer dans des drones sous-marins autonomes ou un sonar remorqué à ouverture synthétique (TSAM) piloté depuis le drone. Le drone peut aussi être équipé d'un robot télé-opéré (ROV) pour neutraliser les menaces. L'ensemble du système est supervisé à distance depuis un centre opérationnel mobile, capable de piloter simultanément jusqu'à trois systèmes en mer.

Le MMCM est un système éprouvé, le seul à offrir des technologies de pointe, comme la capacité d'autonomie, qui améliorent la performance et la productivité. Après le succès de la première configuration du système complet, effectuée dans des conditions opérationnelles réelles, Thales s'est engagé à livrer les premiers systèmes opérationnels d'ici 2022 aux forces navales françaises et britanniques. Ce programme conforte l'expertise de Thales et sa position de leader mondial dans le domaine de la lutte conventionnelle contre les mines, avec plus de 300 systèmes équipant plus de la moitié des navires anti-mines du monde.