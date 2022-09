Thales travaille avec RTA à économiser 15% d'énergie dans le métro de Dubaï

(Boursier.com) — Thales a développé un système de contrôle automatique des trains qui, grâce à des algorithmes intelligents et efficaces, optimise les courbes de vitesse des trains sans conducteur, permettant d'économiser de l'énergie tout en améliorant la ponctualité. Le système de contrôle automatique des trains (ATC) développé par Thales utilise des algorithmes intelligents qui calculent comment optimiser les courbes de vitesse d'un train sans conducteur pour obtenir les meilleures économies d'énergie avec un impact négligeable sur les temps de trajet. Il utilise pour cela la technique dite de " roue libre " sur certains tronçons soigneusement sélectionnés et optimisés entre les stations. La topographie des lignes et la vitesse du train en différents endroits du réseau de métro sont entièrement intégrées dans le logiciel afin d'optimiser l'utilisation du mode "roue libre".

En partenariat avec RTA, Thales a démontré que de grandes économies d'énergie sont réalisées sur les lignes du métro de Dubaï. Le pourcentage atteint dans les conditions réelles d'exploitation du métro de Dubaï a atteint 15%. Entré en service en 2009, le métro de Dubaï est le plus long métro sans conducteur au monde. Il offre un rapport coût / cycle de vie optimal grâce à des coûts de maintenance et d'exploitation réduits. Il est équipé d'un ensemble complet de solutions Thales, notamment la solution de signalisation et de contrôle des trains (CBTC) SelTrac.