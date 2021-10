Thales teste la radio tactique Contact lors d'un exercice d'interopérabilité de l'Otan

(Boursier.com) — A l'occasion du dernier exercice d'interopérabilité "Coalition Warrior Interoperability Exercise" (CWIX), qui s'est déroulé du 7 au 25 juin 2021, les radios logicielles Contact ont été testées. Cet exercice regroupant 22 nations sur 10 fuseaux horaires a été une opportunité majeure de démontrer la maturité et l'interopérabilité des solutions de Thales.

L'exercice d'interopérabilité annuel CWIX (Coalition Warrior Interoperability Exercise) est le plus grand événement d'interopérabilité technico-opérationnel de l'Otan. A cette occasion, l'Alliance et les pays partenaires testent l'interopérabilité des armées présentes afin de garantir l'état de préparation et la résilience des systèmes de communication et d'information déployés. Lors de cette édition de CWIX, 3 radios Contact "Noeud de Communications Tactiques-terrestres" ont été connectées avec des réseaux hétérogènes et une trentaine d'essais réalisée avec différentes nations en vue de faire évoluer les standards otaniens. Les radios Contact, développées sous la direction de la Direction Générale de l'Armement (DGA), sont conçues pour accueillir des formes d'ondes Otan avec le niveau de sécurité approprié, comme cela a été illustré dans le programme européen Essor (European Secure SOftware defined Radio). Cet exercice a permis de démontrer la maturité et l'interopérabilité des solutions proposées par Thales (radios et chiffreurs) sur les aspects sécurité, débit et latence notamment, et dans le cadre des nouveaux concepts d'emplois avec les nations alliées.

Ces radios (appelée Synaps à l'export) sont conçues pour répondre au besoin du marché export. Elles ont en particulier été commandées par la Belgique pour équiper l'armée de terre belge.