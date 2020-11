Thales / StandardAero : en pilotage automatique avec l'hélicoptère Airbus AS350/H125

Crédit photo © Airbus

(Boursier.com) — Thales et StandardAero ont annoncé le premier essai en vol réussi d'un système compact et révolutionnaire de pilote automatique. Il propulse les hélicoptères AS350/H125 d'Airbus dans une nouvelle ère de performances et de sécurité.

Ce succès pose les fondements d'une phase importante du processus STC (Supplemental Type Certification), préparant le lancement d'une solution inégalée de pilote automatique sur le marché des hélicoptères légers d'ici mi-2021.

Les essais en vol se poursuivront cet hiver à Langley, site canadien de StandardAero en Colombie britannique. Ils illustrent toute la détermination de Thales et StandardAero à développer et certifier un système de pilote automatique 4 axes avancé et compact pour hélicoptère , expliquent les deux partenaires.

En début d'année déjà, StandardAero et Thales avaient annoncé que WeatherTech serait leur client de lancement. Dans un premier temps, la certification du pilote automatique vaudra pour une installation sur hélicoptères AS350/H125 d'Airbus.

Le lancement de ce programme d'essais en vol constitue pour StandardAero et Thales un jalon décisif. Ce produit allie l'expérience de Thales dans le domaine des pilotes automatiques, soit des milliards d'heures de vol cumulées et une satisfaction client exceptionnelle, et les vastes capacités de StandardAero en matière de certification et de modifications personnalisées des appareils. Nous souhaitons proposer une solution ergonomique qui assure sur le marché des hélicoptères légers un niveau sans précédent de sécurité et de fiabilité , commente Jean-Paul Ebanga, Vice-président des activités Avionique de vol chez Thales.

Le pilote automatique compact de Thales-StandardAero est un AFCS (Automatic Flight Control System) intuitif qui équipe les hélicoptères AS350/H125 et en accroît la sécurité en réduisant la charge de travail du pilote. Ce système augmente la stabilité, facilite la rétention d'attitude et offre plusieurs modes de directeur de vol, par exemple maintien d'altitude ou de cap. Il réduit en outre le risque d'incidents.

En collaborant, StandardAero et Thales se nourrissent d'une expertise complémentaire. Thales produit les composants essentiels, y compris les systèmes avancés de gestion des commandes, quatre actionneurs de Trim, trois actionneurs linéaires intelligents, et le concentrateur de données/panneau de commande. StandardAero apporte sa maîtrise de la certification et des modifications personnalisées des appareils, qui lui permet d'assurer la conception détaillée de l'intégration des systèmes mécaniques et électriques.

En raison de l'exhaustivité du plan de certification déposé auprès de la FAA (Federal Aviation Authority), l'homologation est attendue pour la mi-2021.