Thales : sous pression

(Boursier.com) — Thales recule de 1,8% ce jeudi à 133 euros dans un marché globalement déprimé par la persistance d'une politique monétaire rigoureuse des deux côtés de l'Atlantique, malgré le dernier avis de la Deutsche Bank qui a ajusté le curseur de 154 à 156 euros en restant à l'achat sur le dossier. L'ensemble des objectifs annuels du groupe a été validé, notamment une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 4% et 7%, une marge d'Ebit comprise entre 11,5% et 11,8% et un ratio des prises de commandes rapportées au chiffre d'affaires supérieur à 1.

Le directeur financier de Thales, Pascal Bouchiat, avait expliqué que les commandes dans le secteur de la défense avaient continué de bénéficier du contexte géopolitique, alors que la demande dans le secteur des voyages, notamment pour les passeports biométriques, a soutenu le reste de ses activités au T1.