Thales : SkyDrive choisit le système de commandes de vol FlytRise

(Boursier.com) — SkyDrive Inc, constructeur d'avions eVTOL basé au Japon, a annoncé au Salon du Bourget 2023, la sélection de Thales pour fournir le système de commandes de vol de son eVTOL de série Skydrive.

D'ici 2050, les populations urbaines mondiales devraient plus que doubler, avec 7 habitants sur 10 vivant dans les métropoles. De nouvelles formes de mobilité verront le jour et les avions électriques à décollage et atterrissage vertical (eVTOL) feront partie de cet écosystème, avec environ 40.000 appareils de ce type en vol d'ici 2035.

SkyDrive, pionnier de l'eVTOL au Japon, a choisi le système de commandes de vol FlytRise de Thales pour équiper son futur avion eVTOL de trois places à zéro émission Skydrive .

Les solutions éprouvées et certifiables de Thales soutiendront les ambitions de SkyDrive, en sécurisant la mobilité aérienne urbaine de demain. SkyDrive développe des eVTOL pour créer un avenir où tous pourront avoir recours à ces aéronefs comme moyen de transport quotidien. SkyDrive a été sélectionné pour participer au projet "Smart Mobility Expo" à l'exposition d'Osaka 2025, au Japon où l'entreprise a l'intention de faire voler son appareil Skydrive.

Thales a été le pionnier des solutions Fly-by-wire dans les années 1980 avec la première installation sur l'Airbus A310. Depuis, plus de 12.000 avions ont été équipés de solutions Thales. Désormais, la nouvelle génération de commandes de vol Thales FlytRise est prête à offrir à l'aéronef Skydrive les avantages combinés d'une expérience éprouvée et l'adaptation aux exigences spécifiques des taxis aériens, en particulier la légèreté, la compacité et l'aptitude à l'autonomie.