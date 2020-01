Thales signe un partenariat en Australie

Thales signe un partenariat en Australie









Crédit photo © Photopointcom ©THALES

(Boursier.com) — Thales a signé un contrat de partenariat avec le Département du Transport et des Routes principales du Queensland, en Australie, et avec Code Heroes et Aliva, deux PME locales, pour la conception, le développement et la livraison de la première application de permis de conduire mobile et autres identifiants numériques délivrés par l'État. Thales a travaillé en étroite collaboration avec le TMR et ses clients pour concevoir une solution mobile sécurisée et capable de gérer de multiples identités numériques provenant de sources diverses. L'application est pilotée par une plateforme logicielle offrant plusieurs services intégrés et délivrés par Thales, et s'appuie sur les solutions d'identité mobile de nouvelle génération du 'Digital ID Wallet' de Gemalto, application sécurisée sur smartphone regroupant toutes les identités numériques du titulaire.

Thales a finalisé l'acquisition de Gemalto en avril 2019 durant la procédure de passation des marchés du TMR, pour disposer d'un ensemble de technologies et de compétences hautement complémentaires, et renforcer le statut de Thales en tant que chef de file de l'identité et de la sécurité numérique.