Thales : signe un contrat de 153 ME pour le métro de Sydney

Thales : signe un contrat de 153 ME pour le métro de Sydney









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Thales signe un contrat pour les systèmes de supervision et de communications de l'extension du métro de Sydney. Selon les termes du contrat, le groupe français doit déployer, sur le tronçon City & Southwest, ses technologies de supervision et communications à l'image du tronçon Nord-Ouest du métro de Sydney déjà ouvert au public depuis mai 2019.

Ce contrat est d'un montant de 250 millions de dollars australiens (environ 153 millions d'euros).

L'extension City & Southwest du métro de Sydney consiste à créer une nouvelle ligne de 15 km qui desservira 7 nouvelles stations et à convertir aux normes du métro les 13 km de la ligne de train suburbaine actuelle, en rénovant 11 stations existantes. Le projet couvre également l'extension de l'actuelle gare de train de Rouse Hill et la construction d'une nouvelle station de métro à Sydenham.

Thales est chargé de la conception, de la fabrication, de la livraison, de l'installation, des essais et de la mise en service des systèmes de supervision et de communications pour ce projet.