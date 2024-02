Thales signe un contrat de 1,8 Md£ sur 15 ans avec le ministère britannique de la Défense

(Boursier.com) — Le ministère britannique de la Défense a signé un contrat de 1,8 milliard de livres sterling, d'une durée de 15 ans avec Thales, pour améliorer la disponibilité et la résilience des navires de la Royal Navy.

Ce contrat MSET (Maritime Sensor Enhancement Team) optimisera la disponibilité des moyens, une nécessité pour les forces confrontées à l'instabilité de la situation internationale.

L'équipe de soutien et d'assistance (Maritime Sensor Enhancement Team) concentrera son attention sur la disponibilité des équipements au moyen, notamment, de l'intelligence artificielle (IA) et des données. Cela permettra d'anticiper les incidents avant qu'ils n'adviennent. Ce contrat permettra de soutenir plus de 450 emplois hautement qualifiés dans toute la Grande-Bretagne, aussi bien dans le domaine de l'ingénierie, des technologies de l'information que de la logistique. Il permettra aussi de générer plusieurs centaines de contrats d'apprentissage et de stages dans l'ensemble du pays.

Pendant la durée du contrat, la Royal Navy opérera une transition capacitaire au sein de sa flotte : mise en service des frégates Type 26 et Type 31, des sous-marins de classe Dreadnought et de divers systèmes autonomes. Le soutien et le service, envisagé selon une offre évolutive, permettront une assistance et une maintenance plus régulière dans un périmètre d'intervention large alors que la Marine royale britannique entame une période de transition complexe. Les investissements actuels et futurs dans de nouvelles installations portuaires, dans l'IA, dans les outils d'analyse de données et dans diverses compétences associées, se traduiront par une plus grande résilience des plateformes navales de la Royal Navy.

Les capacités mises en oeuvre permettront de réduire de 100 jours en moyenne les délais de réparation. Le temps d'approvisionnement des pièces de remplacement sera réduit de 44 jours en moyenne et en moyenne 10 % plus fiable.

Les investissements porteront, entre autres, sur l'amélioration des installations des bases navales de Devonport, Faslane, Portsmouth et Bahreïn, qui bénéficieront de capacités d'essais et de réparation avancées, permettant aux techniciens et ingénieurs spécialisés de soutenir directement et au plus près la flotte de la Royal Navy.

Ce nouveau contrat permettra de soutenir plus de 450 emplois hautement qualifiés au Royaume-Uni et de former plusieurs centaines d'apprentis dans de nombreuses communautés locales, notamment dans des domaines techniques en grande tension. Le contrat permettra également de tripler les investissements dans la chaine logistique, soutenant l'intégration de 1.200 collaborateurs supplémentaires.