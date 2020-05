Thales signe avec le leader du fret aérien en Chine

Crédit photo © Photopointcom ©THALES

(Boursier.com) — SF Airlines, principale compagnie de fret aérien en Chine, a choisi le groupe Thales et ACSS comme fournisseur exclusif d'équipements embarqués ADS-B (Automatic dependent surveillance-broadcast) pour sa flotte, et ce afin d'améliorer l'efficacité et la capacité du trafic aérien. La compagnie aérienne répond ainsi à l'appel de l'administration de l'aviation civile chinoise (CAAC) à mettre en place cette technologie. Thales et ACSS fourniront à SF Airlines des solutions compatibles avec l'ADS-B pour sa flotte de 55 avions, et les éventuels futurs avions de la compagnie. Parmi les équipements livrés figureront notamment un nouveau système d'alerte de trafic et d'évitement de collision (TCAS), une antenne directionnelle TCAS et des transpondeurs ATC.

SF Airlines a donc sélectionné Thales et ACSS, coentreprise entre Thales et L3Harris Technologies, comme équipementier exclusif pour moderniser ses appareils avec des solutions embarquées compatibles avec la technologie ADS-B Out. La technologie ADS-B (Automatic dependent surveillance-broadcast) vise à améliorer considérablement l'efficacité et la capacité du trafic aérien. Elle permet aux contrôleurs aériens d'évaluer plus justement le positionnement des avions grâce aux informations fournies en temps réel par leur GPS interne, ce dernier offrant plus de précision que les radars classiques. Sur ce constat, la CAAC (administration de l'aviation civile chinoise) a défini l'ADS-B comme l'une des technologies clé à mettre en place pour améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité, et la ponctualité des vols. Selon le plan de la CAAC, tous les appareils en service en Chine devront ainsi être équipés de fonctionnalités ADS-B Out d'ici fin 2022.

ACSS, partenaire de Thales, est un équipementier de premier plan dans ce domaine, et le premier à commercialiser des solutions ADS-B In et Out certifiées. Ensemble, les deux entreprises ont équipé les compagnies aériennes du monde entier avec plus de 5.000 NXT (transpondeurs de nouvelle génération) pour différents types d'appareils, dont Airbus, Boeing et Embraer.