Thales signe avec la Corée du Sud

La DAPA, agence d'acquisition de défense sud-coréenne, a sélectionné LIG Nex1 en partenariat avec Thales pour la fourniture d'interrogateurs IFF (Identification Friend or Foe) TSA 1412 courte portée qui seront intégrés sur des systèmes de missiles portables et d'interrogateurs TSA 2522 pour les véhicules de défense aérienne. Thales s'est associé à un partenaire sud-coréen, LIG Nex1, et assurera un transfert de production en s'appuyant sur des PME locales. Il s'agit du troisième contrat d'envergure pour le TSA 1412, l'interrogateur IFF Mode 5 le plus compact du marché, qui a également été vendu aux Etats-Unis, au Japon et à plusieurs pays européens. C'est à la suite d'un appel d'offres pour la défense aérienne en Corée du Sud que Thales et son partenaire LIG Nex 1 ont été retenus. La clé de ce succès réside dans la capacité de Thales à collaborer avec l'industrie locale, en particulier avec les PME qui assureront la production des équipements localement.

Les systèmes IFF permettent d'éviter les tirs fratricides sur le théâtre d'opérations grâce à l'identification des plateformes amies et d'assurer ainsi la surveillance du trafic aérien. Le TSA 1412 est un interrogateur de courte portée/très courte portée de la famille Bluegate. C'est l'interrogateur le plus petit et léger du marché (moins de 2 kg), idéal pour les lanceurs d'armes portatifs et les systèmes de défense aérienne courte portée. Il sera intégré sur les systèmes de défense coréens K-SAM, Biho-hybrid, TPS-830K et KP-SAM. Le TSA 1412 met en oeuvre le mode 5, qui est le standard obligatoire à partir de 2020 pour mener des opérations en coalition avec les pays membres de l'OTAN et alliés. Il a été certifié par l'AIMS, organisme de certification américain qui garantit une interopérabilité parfaite avec tous les systèmes américains et OTAN. Les IFF de Thales ont également été sélectionnés en Corée pour des systèmes sol et naval.