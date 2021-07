Thales : shopping en ligne, en l'air !

(Boursier.com) — Grâce au partenariat entre Thales et Airfree, Singapore Airlines est la première compagnie aérienne à proposer des achats en ligne en direct sur KrisShop à bord de ses avions. Les clients de Singapore Airlines ont ainsi désormais accès à la plus vaste expérience d'achats en ligne du monde, à une altitude de 30.000 pieds ! Cette plateforme d'achats en ligne intègre l'offre KrisShop au sein d'une markeplace disponible sur le système multimédia de bord connecté de Singapore Airlines, fourni par Thales. Les passagers peuvent choisir et acheter des articles parmi une offre très large et profiter de promotions attrayantes, le tout à partir d'une marketplace unique et avec un paiement en temps réel.

Les passagers de Singapore Airlines peuvent se faire livrer leurs achats à domicile ou durant un prochain vol, qu'il s'agisse d'une correspondance ou d'un vol retour.

Cette plateforme de commerce numérique embarquée supprime les problèmes de logistique, de poids et de ressources qu'implique la vente classique à bord et étend de façon considérable l'offre proposée aux passagers. Mobilisant une technologie brevetée qui optimise la bande passante, la plateforme embarquée d'achats en ligne d'Airfree réduit de manière la consommation de données satellite, par rapport aux technologies classiques.

Entrée en service le 28 juin 2021, cette solution d'achats intégrée au siège sera progressivement déployée sur certains Airbus A350 de Singapore Airlines.