Thales : ses solutions navales font leurs preuves lors des derniers exercices de l'OTAN

(Boursier.com) — Lors des exercices Repmus et Dynamic Messenger de l'Otan, Thales a démontré la qualité de ses solutions navales permettant aux forces maritimes d'obtenir une vision complète de la mission et d'améliorer l'interopérabilité dans la conduite d'opérations pour la maîtrise des fonds marins.

Ces deux exercices se sont déroulés au large du Portugal. Ils avaient pour objectif de démontrer de nouveaux concepts opérationnels, tester de nouvelles technologies afin de développer des systèmes maritimes dronisés plus flexibles et interopérables avec des systèmes conventionnels.

A cette occasion, Thales a démontré de nouvelles capacités de détection de mines, notamment dans la zone stratégique et complexe que sont les eaux littorales. L'architecture ouverte du système de gestion de mission de lutte anti-mines de Thales, M-Cube, permet l'intégration rapide et flexible de capteurs tiers. Ainsi, le drone Camcopter S-100 intégrant le système LiDAR (Light Detection and Ranging) VQ-840-G de la société autrichienne RIEGL a été en mesure d'effectuer une opération aéroportée complète de lutte contre les mines dérivantes, programmée et contrôlée par M-Cube. Ce système innovant a démontré toute sa performance avec 100 % de réussite dans la détection de mines et 0% de fausse alarme, signant par la même occasion le meilleur résultat enregistré pendant les exercices. Ces innovations en matière de système de gestion de mission ont permis aux forces navales d'obtenir une vision complète de la situation tactique au bénéfice de la réalisation des objectifs opérationnels. C'est la première fois que les avantages de l'architecture distribuée du système M-Cube de dernière génération sont démontrés dans le cadre d'un exercice naval de l'OTAN mêlant des plateformes traditionnelles et des drones. En outre, le système M-Cube avec son architecture ouverte a prouvé sa compatibilité avec les réseaux de communication OTAN et sa capacité à gérer des missions au niveau du commandement de groupes opérationnels.

Par ailleurs grâce à son outil d'analyse de mission MiMap, Thales a contribué lors de l'exercice Dynamic Messenger à la protection des infrastructures sous-marines critiques, en identifiant un élément aussi fin qu'une entaille dans un câble sous-marin.