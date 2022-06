Thales sera présent à Eurosatory 2022

(Boursier.com) — Thales sera présent à l'édition 2022 du salon Eurosatory du 13 au 17 juin. Le pavillon Thales est organisé autour d'un parcours immersif au coeur d'une mission opérationnelle, de la préparation de la mission jusqu'à sa conclusion en passant par son exécution sur le terrain.

Lors de cet évènement, Thales présentera certaines innovations technologiques comme la Combat Digital Platform, la fonctionnalité VisioLoc disponible sur les caméras Sophie ou encore la nouvelle génération d'entrainement au tir, Tactical Engagement Analysis. ..

Ce salon sera également l'occasion de sonder le marché de l'emploi... Après avoir recruté 7.000 personnes dans le monde en 2021, Thales accélère sa politique d'embauches et recrute plus de 11.000 collaborateurs dans le monde, dont 6.000 en France (CDI et CDD). A ces recrutements viennent s'ajouter 3.500 contrats de stage et d'apprentissage, vecteurs clés de formation et d'embauche au sein du Groupe.