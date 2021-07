Thales sélectionné par l'Autorité hellénique de l'aviation civile

Crédit photo © Photopointcom ©THALES

(Boursier.com) — L 'Autorité hellénique de l'aviation civile a choisi le groupe Thales pour moderniser l'infrastructure des aides à la navigation de l'aviation civile grecque. Ce contrat clé en main comprend la fourniture de 10 DVOR (Doppler VHF Omnidirectional Range), 13 DME (Distance Measuring Equipment) et 6 ILS (Instrument Landing Systems). À cela s'ajoute l'installation des instruments sur 18 sites répartis sur le territoire grec, des sommets les plus reculés aux grands hubs comme l'Aéroport international d'Athènes. Les capacités de surveillance de navigation assureront les services d'approche et d'en-route quelles que soient les conditions météorologiques et renforceront sensiblement la sécurité et l'efficacité du trafic aérien. Tous ces instruments doivent fonctionner 24 h/24, 7 jrs/7, sans aucune interruption de service imprévue afin de garantir la sécurité des voyageurs. Thales conçoit et fabrique l'intégralité de ces systèmes de façon à assurer le maximum de précision, d'interopérabilité et de fiabilité.

Ce projet sera réalisé à plus de 60% localement, en collaboration avec des entreprises grecques dont Thales Hellas, soulignant l'expertise technique du pays pour fournir des infrastructures critiques.