Thales sécurise le télétravail

(Boursier.com) — La crise sanitaire a bouleversé le monde de l'informatique et les modes de travail. La Covid-19 a eu un impact inédit pour la cybersécurité, les hackers profitant de la crise comme d'une nouvelle arme massivement utilisée pour cibler les entreprises. L'explosion du télétravail a entraîné une plus forte demande pour des outils d'échange et de collaboration bien plus sécurisés mais aussi ergonomiques pour faciliter leur usage au quotidien. Afin d'interconnecter de manière sécurisée toutes les parties prenantes et de faciliter des échanges de données sensibles, ces programmes nécessitent la mise en oeuvre de solutions et services ergonomiques et hautement sécurisés. Thales, via sa société Ercom, propose une plateforme de services de collaboration permettant d'échanger et de collaborer de manière sécurisée tout en pouvant traiter des documents et informations de niveau "Diffusion Restreinte", "Diffusion Restreinte Spécial France" entre les institutions gouvernementales et les entreprises.

Grâce à une gamme complète de services en SaaS ("Software as a Service") -messagerie instantanée via Citadel Team, audio et visio conférence, partage d'écran, gestion et partage documentaire via Cryptobox-, les clients du Groupe auront accès à l'ensemble de l'outil sur une seule et même plateforme à des prix accessibles et transparents. Cette plateforme hébergeant les services de collaboration est elle-même issue du groupe Thales. TrustNest fournit le meilleur de la transformation numérique, à tout moment, n'importe où, sans compromettre la sécurité, la confiance ou la souveraineté. Ce cloud privé est également homologué Diffusion Restreinte.

L'ensemble des services peuvent fonctionner en interconnexion avec les systèmes d'information des clients, s'ils sont agréés Diffusion Restreinte grâce à la solution Mistral également produite par le groupe dont la nouvelle version, compatible du nouveau profil de protection défini par l'ANSSI, a reçu récemment la qualification au niveau standard par l'ANSSI. Dans le cas contraire, l'entité cliente se verra proposer en complément à la plateforme l'utilisation de Cryptosmart, un terminal mobile grand public sécurisé niveau " Diffusion Restreinte " développé avec Samsung.

Cette nouvelle plateforme hautement sécurisée sera présentée lors du salon des Assises de la Sécurité, à Monaco du 13 au 16 octobre 2021.