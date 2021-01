Thales salue le plan quantique lancé par l'Etat

Crédit photo © Photopointcom ©THALES

(Boursier.com) — Thales salue le plan quantique ambitieux lancé par le gouvernement français. Il va permettre d'accélérer le développement de ces technologies que sont les capteurs quantiques, les communications quantiques et la cryptographie post-quantique.

Thales continue d'investir chaque année 1 milliard d'euros en R&D autofinancée, allant toujours plus loin dans l'excellence de la recherche française et européenne au service de ses clients.

Au coeur de la seconde révolution du quantique, les chercheurs Thales développent les prochaines solutions quantiques : les capteurs quantiques, les communications quantiques, et la cryptographie post-quantique. Ainsi, l'utilisation des futurs capteurs quantiques est large et prometteuse. L'arrivée de magnétomètres ultrasensibles et miniaturisés va révolutionner le domaine médical grâce à ses applications nombreuses : nouvelle génération d'IRM miniaturisés, ou encore études du fonctionnement du cerveau permettant de diagnostiquer dysfonctionnements cognitifs ou tumeurs.

S'appuyant sur les atomes froids, les défauts du diamant, ou encore des dispositifs à base de supraconductivité, les équipes du Groupe réussissent à démultiplier les propriétés des matériaux et leurs débouchés potentiels.

Acteur majeur de l'écosystème de Saclay et 1er laboratoire industriel en physique d'Europe, Thales poursuit ses collaborations avec le milieu académique, industriel et les startups pour accélérer le développement de technologies quantiques souveraines.