Thalès : revenus en légère baisse au T3 mais objectifs confirmés

(Boursier.com) — Malgré une activité en légère baisse au troisième trimestre, notamment en raison d'une base de comparaison élevée, Thalès réitère l'ensemble de ses objectifs 2021. Sur les trois mois clos fin septembre, les ventes ont reculé de 0,6% à 3,56 milliards d'euros (-1,4% en organique). Le chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année s'établit ainsi à 11,222 MdsE, en hausse de 6,2% à périmètre et taux de change constants, malgré des activités d'aéronautique civile et de biométrie toujours marquées par les restrictions de déplacement.

Sur les neuf premiers mois de 2021, les prises de commandes ressortent à 10,656 MdsE, en croissance organique de 28% (en hausse de 27% en variation totale).

Sur la base d'un contexte sanitaire et économique ne connaissant pas de nouvelles perturbations majeures, et en l'absence d'une nouvelle détérioration des chaînes d'approvisionnement mondiales de semi-conducteurs, le Groupe confirme les perspectives financières actualisées le 4 août dernier pour intégrer le traitement du secteur Transport comme " activité en cours de cession " : comme en 2019 et 2020, un ratio des prises des prises de commandes rapportées au chiffre d'affaires (book-to-bill) supérieur à 1 ; un chiffre d'affaires compris entre 15,8 et 16,3 milliards d'euros ; une marge d'EBIT comprise entre 9,8% et 10,3%, en hausse de 180 à 230 points de base par rapport à 2020.