Thales : retour de flamme

(Boursier.com) — Dans le sillage de l'envolée du titre Dassault Aviation, Thales reperd près de 3% à 129 euros ce lundi, malgré le broker Bernstein qui a relevé son objectif de cours de 135 à 149 euros. Citi est aussi à l'achat sur le dossier avec un cours cible de 156 euros. Le groupe aéronautique a publié des résultats de bonne facture, favorisés par une augmentation de la demande malgré les tensions persistantes sur les chaînes d'approvisionnement. L'équipementier a annoncé un Ebit de 1,94 milliard d'euros en 2022, en hausse organique de 15,6%, pour un chiffre d'affaires de 17,57 milliards d'euros, en progression de 5,5%. La marge d'Ebit a progressé ainsi à 11% en 2022, contre 10,2% en 2021.

Les prises de commandes du groupe ont grimpé à 23,6 milliards d'euros, en hausse de 16%, dans un marché qui devrait rester bien orienté, Thales anticipant une hausse de la demande sur les deux prochaines années. Dans ce contexte, le conseil d'administration propose la distribution d'un dividende de 2,94 euros par action, en hausse de 15%.

Thales dit anticiper une marge d'Ebit comprise entre 11,5% et 11,8% en 2023. Le groupe s'attend par ailleurs à une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 4% et 7% en 2023, ce qui correspond à un chiffre d'affaires compris entre 18 et 18,5 milliards d'euros.