Thales : retenu pour filtrer les frontières espagnoles

(Boursier.com) — D 'ici la fin de cette année, les Etats membres de Schengen seront tenus de disposer d'un système biométrique d'entrée et de sortie pour enregistrer les citoyens non européens franchissant une frontière extérieure de l'UE. Thales, en collaboration avec la société Zelenza, a été sélectionné par le ministère de l'Intérieur espagnol pour fournir plus de 1.500 unités d'inspection manuelle des frontières à tous les points de passage frontaliers.

Les unités situées au point de contrôle de l'agent des frontières seront équipées du logiciel Thales 'EES Border Control Clearance' et d'autres solutions tels que des lecteurs de documents avec vérification de documents intégrée, des scanners d'empreintes digitales et des modules faciaux avec un système de capture faciale. Ces systèmes intégrés offriront un processus rapide et sécurisé d'enregistrement et d'autorisation d'identité pour les citoyens non européens aux frontières.

Le contrat sera exécuté les 8 prochains mois au cours desquels ces systèmes modernes seront déployés dans les aéroports, les ports et les points de passage terrestres dans toute l'Espagne.

Financé par le Fonds pour la sécurité intérieure de l'UE, le nouveau système facilitera le dédouanement des voyageurs tout en renforçant la sécurité aux frontières Schengen.