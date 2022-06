Thales : retenu par Airservices Australia

(Boursier.com) — Thales a été sélectionnée par Airservices Australia, organisme gouvernemental en charge de la sécurité et de la gestion de 11% de l'espace aérien mondial, comme maître d'oeuvre et intégrateur de systèmes afin de réaliser des essais de surveillance des drones basés sur la technologie développée par Thales.

L'utilisation des drones à des fins commerciales et de loisirs devrait connaître un développement exponentiel au cours des prochaines années. Il devient donc essentiel d'identifier et de gérer efficacement leurs activités à proximité des zones aéroportuaires. La solution de Thales est basée sur des capteurs multicouches, associés à un système avancé de commandes et de contrôle pour assurer la détection, la surveillance et l'identification des drones. Ce système permet également de localiser les pilotes des drones. L'ensemble du système offre une image complète en temps réel de l'espace aérien autour de la plateforme aéroportuaire. Au coeur du système, un radar a été conçu pour détecter, pister et classifier les drones de petite taille, évoluant à faible vitesse et basse altitude, qu'il s'agisse d'engins pilotés à distance ou de drones autonomes plus sophistiqués - des engins qui posent un risque notable, en particulier lorsque les avions ont entamé leur phase d'atterrissage ou de décollage.

Depuis son lancement en 2019, le système de Thales a déjà été déployé sur plusieurs aéroports en Europe, en Amérique et en Asie.