Thalès : résultats 2020 en net repli, dividende de 1,76 euro

Crédit photo © Thales Alenia Space / imag[IN]

(Boursier.com) — Thalès dévoile des résultats 2020 en net retrait, affectés par la crise sanitaire, mais anticipe un rebond de la plupart de ses activités cette année. L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité a enregistré en 2020 un bénéfice opérationnel de 1,35 milliard d'euros, en baisse de 33% (-34% en organique), pour un chiffre d'affaires en repli de 7,7% (-10,4% en organique) à 16,98 milliards d'euros. Des données globalement conformes aux attentes du marché. Le résultat net consolidé, part du Groupe, ressort à 483 ME, en repli de 57% tandis que le free cash-flow opérationnel s'établit à 1,057 MdE. Le taux de conversion du résultat net ajusté, part du Groupe, en free cash-flow opérationnel atteint 113% (98% en 2019). Cette solide performance traduit notamment les actions mises en oeuvre depuis 2019 dans le cadre de l'initiative " Cash " et les effets cash du plan global d'adaptation à la crise.

Les prises de commandes ont décliné de 3% à 18,47 MdsE et le ratio book-to-bill est supérieur à 1 (1,09), soutenant l'accélération de la croissance en 2022.

Pour l'année en cours, le groupe anticipe un chiffre d'affaires compris entre 17,1 et 17,9 milliards d'euros (17,99 MdsE de consensus), et une marge d'Ebit comprise entre 9,5% et 10%, contre 8% sur l'année 2020.

Le Conseil d'administration a décidé de proposer la distribution d'un dividende de 1,76 euro par action (contre 2,65 euros en 2019), correspondant à un taux de distribution de 40% du résultat net ajusté, part du Groupe.