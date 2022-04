Thales : résiste aux chocs

(Boursier.com) — Thalès progresse de 0,8% à 117,55 euros ce mercredi, malgré le nouveau coup de déprime du marché sur fond de forte tension des taux longs. Après un mouvement de consolidation qui a suivi un parcours sans faute ces dernières semaines, sur fond de renforcement des budgets militaires dans le monde et de guerre en Ukraine qui ont fait s'emballer les "valeurs défense" de la cote, le dossier reste entouré et globalement recommandé par les brokers. Parmi les derniers avis, Oddo BHF a cependant ajusté le tir de "surperformance" à "neutre", tout en maintenant son cours cible à 129 euros. Exane BNP Paribas avait auparavant désigné Thalès comme "son action préférée" dans l'industrie avec un objectif de cours de 131 euros et un avis à 'surperformer'. Encore plus généreux, Berenberg avait réhaussé sa cible à 141 euros dans une logique de moyen terme.