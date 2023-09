Thalès : renforce son partenariat stratégique avec Schiebel

(Boursier.com) — Thalès et Schiebel étendent leur partenariat stratégique pour promouvoir le système de drone CAMCOPTER à l'international, avec des technologies innovantes. Au cas par cas, les systèmes CAMCOPTER S-100 et S-300 de Schiebel seront combinés aux produits innovants de Thales afin d'offrir une solution unique sur le marché mondial des drones. Ce partenariat marque une étape significative dans l'amélioration des capacités et dans l'extension de la présence sur le marché des deux entreprises, au sein d'un secteur industriel en rapide expansion.

Les systèmes CAMCOPTER S-100 et S-300 sont aujourd'hui ce qui se fait de mieux en matière de systèmes télépilotés dédiés à la reconnaissance et à la surveillance aériennes, intégrant des technologies à l'état de l'art et offrant une fiabilité sans équivalent. Le travail en tandem assuré par Thales et Schiebel constitue pour les clients l'assurance d'une intégration transparente de ces systèmes exceptionnels, se traduisant par des capacités nouvelles pour la défense et la sécurité, ainsi que pour diverses applications civiles/commerciales.

Les deux entreprises restent axées sur l'innovation, en veillant à assurer la conformité avec les standards industriels les plus élevés et en adhérant aux pratiques éthiques les plus vertueuses. Cette collaboration reflète également la volonté des deux partenaires de contribuer à la croissance du secteur des drones, en encourageant les aspects liés à la sécurité et à l'efficacité des opérations aériennes.

Thales et Schiebel ont reçu cette année un contrat du ministère de la Défense britannique pour fournir un système de drone à voilure tournante qui devrait changer la donne en matière de sécurité, en veillant depuis le ciel à la protection des navires de la Royal Navy déployés en opération.