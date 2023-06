Thales renforce son partenariat avec la Marine italienne

(Boursier.com) — Thales sera le partenaire privilégié la Marine italienne pour assurer la maintenance des sonars équipant les chasseurs de mines et les frégates, avec un nouveau centre de services installé sur les bases navales de La Spezia et de Tarente.

L'ouverture de ce Centre de Services confirme les choix de Thales en matière d'approche personnalisée pour assurer des services navals de proximité contribuant au maintien des systèmes sonar en condition opérationnelle, et à la réussite des missions dévolues aux forces navales.

Les chasseurs de mines de la Marine italienne, qui opèrent à partir de la base navale de La Spezia, au coeur de la Méditerranée, sont au centre du dispositif actuel de la Marine en termes de lutte anti-mines. Ces activités permettent également de soutenir les actions et les responsabilités de l'OTAN dans ce domaine spécifique. Les décennies d'expérience du groupe en matière de systèmes sonars, son expertise approfondie dans l'ensemble de la discipline et la flexibilité de ses services de soutien sont essentiels pour garantir la disponibilité des sonars.

Le nouveau centre de services intégrés de Thales permettra de doubler le nombre actuel de postes spécialisés. Les nouvelles installations, couvrant une superficie de 1.000 m2, permettront de maximiser la disponibilité des équipements de la Marine, en renforçant son efficacité opérationnelle à tous les niveaux de maintenance.

Les équipes et les compétences du nouveau centre seront également progressivement renforcées sur la base navale de Tarente, selon un modèle dédié permettant de créer de nouvelles capacités et ressources à proximité immédiate de la flotte italienne.

"En créant le centre de services intégrés de La Spezia, Thales en Italie avait pour objectif de renforcer le partenariat avec la Marine italienne, engagée dans de nouvelles missions de surveillance et d'intervention nécessitant une intégration efficace des systèmes sonar au sein des réseaux tactiques intégrés (ITN) de la Marine. En disposant d'une équipe d'ingénieurs et de techniciens italiens, nous sommes certains de pouvoir offrir à un client aussi important que la Marine italienne les conditions de proximité nécessaires pour minimiser les temps de réaction, à tous les niveaux d'intervention", indique Donato Amoroso, CEO et directeur pays de Thales en Italie.

Rappelons que la coopération entre la Marine italienne et Thales dans le secteur critique des systèmes de lutte sous-marine s'est renforcée au fil du temps. Les frégates et les chasseurs de mines italiens opèrent depuis de nombreuses années avec les suites sonar de Thales, offrant des capacités de surveillance à l'état de l'art largement reconnues dans le monde.