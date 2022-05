Thales renforce son partenariat avec Dassault Aviation pour la maintenance des Falcon 200 et Falcon 2000

(Boursier.com) — Thales renforce son partenariat avec Dassault Aviation par la signature d'un contrat de maintenance pour les systèmes électriques des Falcon 900 et Falcon 2000. L'élargissement de la collaboration s'est concrétisé par la signature, le 1er avril 2022, d'un contrat de maintenance portant sur les systèmes électriques des avions d'affaires de la gamme Falcon 900 et Falcon 2000.

Les deux entreprises ont franchi le 1er avril une nouvelle étape de leur collaboration avec la signature d'un accord de partenariat, aux termes duquel Thales et Dassault Aviation offriront aux opérateurs d'avions d'affaires Falcon une valeur ajoutée sans précédent avec les Services Premium, ainsi que des réductions significatives du coût direct de maintenance (DMC) avec une campagne dynamique d'incitation à passer des générateurs-démarreurs P/N 8060-160 aux nouveaux modèles P/N 8060-170.

Cette offre de modernisation des générateurs-démarreurs de Thales se traduira par un gain significatif sur le DMC, avec des économies annuelles substantielles pour les opérateurs grâce à des améliorations de conception qui réduisent les opérations de maintenance, y compris les inspections d'usure des brosses, avec les déposes associées.

Ce fructueux partenariat entre les deux entreprises a commencé dès les années 1970 avec les jets d'affaires de la gamme Falcon. Dans un 1er temps, le Falcon 50, puis les Falcon 200/900/2000 et, tout dernièrement, le Falcon 6X. Dassault Aviation et Thales partagent le même engagement en matière d'excellence, avec des conceptions innovantes et des systèmes de génération et de conversion de puissance fiables et abordables. Plus de 2.100 avions Falcon opèrent actuellement dans le monde, soit 21.000.000 heures de vol cumulées en 2021.

"Ce nouveau partenariat entre Thales et Dassault Aviation nous permet de donner à nos clients Falcon la possibilité de réduire leurs coûts de maintenance en optant pour un générateur de dernière génération", se félicite Benoit Lefondré, Senior Director, Worldwide Falcon Spares, Dassault Aviation. "Les opérateurs qui participent au programme Falcon Advantage pourront en outre bénéficier d'avantages supplémentaires".