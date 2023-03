Thales renforce son leadership en gestion eSIM

(Boursier.com) — D 'ici 2025, le nombre de connexions eSIM (embedded SIM) devrait atteindre près de 9 milliards. Alimentée par la 5G, la croissance des connexions est le résultat d'une connectivité accrue des produits de consommation tels que les smartphones, les tablettes, les wearables et les appareils industriels. La plateforme de gestion eSIM de Thales est hébergée sur Google Cloudet s'accompagne de solutions numériques associées. Elle permet aux opérateurs mobiles d'offrir à leurs abonnés la rapidité, la commodité et l'efficacité de l'activation des abonnements à distance. Désormais, Thales est en mesure de répondre aux exigences de centaines d'opérateurs.

Thales a en effet mis en place une approche unique du cloud combinant des services économes en énergie de Google Cloud et les outils sécurisés et géo-redondants -c'est-à-dire une réplication de données dans plusieurs endroits géographiquement isolés- de Thales pour protéger les données. La solution cloud innovante de Thales combine ses propres actifs en sécurité à la présence de Google dans plus de 200 pays, pour proposer aux opérateurs de réseaux une sécurité et une flexibilité accrues ainsi qu'une disponibilité continue des services.

Thales garde une maîtrise totale de son offre en garantissant la conception de matériels et de logiciels hautement sécurisés, ainsi que le stockage et la gestion des codes secrets dans ses outils - ces codes secrets étant des clés utilisées par les appareils pour l'activation eSIM afin d'accéder aux réseaux mobiles en toute sécurité. Cela permet d'assurer une confidentialité des données, une approche sécurisée du cloud et une protection rigoureuse contre les cyberattaques.

"Nous avons noué un partenariat de confiance avec Thales depuis des années pour relever les nouveaux défis liés à la connectivité et répondre aux besoins des opérateurs mobiles par la technologie du cloud. Cette solution évolutive offre au marché la flexibilité, la sécurité et la résilience nécessaires pour répondre aux desiderata des consommateurs, qui veulent être connectés à tout moment et partout, tout en répondant aux nouvelles exigences technologiques. Outre les services Google Cloud, le facteur sécurité offert par Thales et son leadership en matière de gestion eSIM à distance, apportent pertinence et soutien à la stratégie eSIM des opérateurs", commente Amol Phadke, directeur général de Global Telecom Industry chez Google Cloud.