Thales renforce sa collaboration avec Microsoft pour la cybersécurité sur Azure Sentinel

(Boursier.com) — Thales va étendre sa collaboration avec Microsoft. Le Groupe renforce son offre de supervision de la sécurité en proposant une solution intégrée basée sur Microsoft SaaS Sentinel. Thales rejoint par ailleurs l'Association de sécurité intelligente de Microsoft (MISA) en tant que fournisseur de services de sécurité managés. MISA réunit des vendeurs indépendants de logiciels (ISV) et des fournisseurs de services de sécurité managés (MSSP) ayant intégré leurs solutions à celles de Microsoft pour une meilleure défense face à la multiplication des menaces.

"La plupart de nos clients sont encore en train d'évoluer vers le cloud, souvent en s'appuyant, entre autres, sur les solutions cloud de Microsoft", explique Jean-Marie Letort, vice-président Consulting et Opérations Cybersécurité chez Thales. "Accélérer la transformation numérique passe souvent par l'adoption d'une architecture complexe mêlant cloud privé et public, qui implique de multiples fournisseurs et laisse des éléments clés sur site. À cela s'ajoute la convergence IT-OT. Chez Thales, nous gérons cette complexité du point de vue de la cybersécurité : nous fournissons -via notre réseau mondial de centres opérationnels de cybersécurité- des solutions adaptées et évolutives, conçues sur mesure en fonction des besoins de nos clients, très exigeants. Nouvel adhérent de MISA, nous renforçons notre relation avec Microsoft pour fournir des services de sécurité gérés fondés sur les écosystèmes de sécurité Microsoft pour Azure et Microsoft 365".

Rappelons que Thales travaille avec les meilleurs fournisseurs en cybersécurité, tout en développant des solutions spécifiques pour augmenter ses capacités de détection et de réaction. Combinés à Azure et Microsoft 365, les outils avancés du groupe français, en analyse ou en veille stratégique, améliorent sensiblement l'efficacité de la détection, des investigations et des réactions.