Thales renforce les capacités de surveillance de l'espace aérien des forces armées françaises

(Boursier.com) — Dans le cadre de son nouveau contrat avec la Direction Générale de l'Armement (DGA), Thales fournira des radars d'approche primaires et secondaires de nouvelle génération STAR NG et RSM NG pour renouveler, à compter de 2025, la flotte des radars des bases aériennes et navales françaises. Ce contrat s'inscrit dans le cadre de l'étape 5 du programme SCCOA de la DGA.

La DGA du ministère des Armées, a annoncé le lancement du nouveau programme de modernisation qui inclut le remplacement des radars fixes et mobiles et le renouvellement du système de commandement et de conduite des opérations aériennes. Ce contrat fournira aux forces françaises une solution de surveillance aérienne très performante, basée sur les technologies des radars civils Thales adaptées aux opérations militaires.

Avec la fourniture de radars d'approche primaires et secondaires de nouvelle génération STAR NG et RSM NG, la surveillance aérienne sera assurée 24/7, avec des capacités opérationnelles et des performances de détection renforcées. Ces systèmes répondront de surcroît aux exigences combinées de traitement de l'obsolescence et d'adaptation aux réglementations nationale et européenne.

Depuis la première livraison en 1970, Thales contribue largement à la protection de l'espace aérien avec une gamme complète de radars permettant de gérer la surveillance aérienne et les zones d'approche des aéroports et bases aériennes. A la pointe des nouvelles technologies, avec des investissements conséquents en R&D et capitalisant sur plus de 50 ans d'expérience dans le contrôle du trafic aérien, Thales a développé des innovations majeures dans le domaine de la sécurité de l'espace aérien afin de répondre à l'évolution des besoins des clients des secteurs civil et militaire. Les innovations les plus récentes sur le système co-monté STAR NG et RSM NG apportent des capacités de détection plus performantes et plus précises ainsi que l'ajout de nouvelles fonctionnalités telles que la protection contre le brouillage électronique, la détection 3D, la détection des aéronefs évoluant à vitesse basse (voilures tournantes), les avions rapides et manoeuvrants (avions de combat) et l'intégration de la détection ADS-B avec le Mode S.

Reconnus pour leur fiabilité, leurs performances et l'intégration des innovations numériques les plus récentes, les radars d'approche et En-Route de Thales apportent plus de 50 ans d'expertise dans le domaine du contrôle et de la surveillance du trafic aérien. Ils constituent la plus grande base installée au monde avec plus de 1.000 radars livrés dans plus de 100 pays.